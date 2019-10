Die Nato bereitet sich auf eine riesige Militärübung in Europa vor. Etwa 17 Nato-Staaten werden an der Großübung „Defender 2020“ teilnehmen. In diesem Zusammenhang wollen die USA bis zu 20.000 Soldaten und Panzer nach Europa verlegen. Der zentrale Dreh- und Angelpunkt der Übung wird Deutschland sein. Von dort aus ziehen die Streitkräfte nach Polen und ins Baltikum weiter. Daher wird es im Mai und April 2020 in der Bundesrepublik zu erhöhten Militäraktivitäten kommen.

