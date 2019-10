Risiko der Chance

Welt im Umbruch: Die Digitalisierung ist im Begriff, die globalen Wirtschafts- und Lebensverhältnisse fundamental umzuwälzen. Betroffen sind vor allem die Arbeitswelten einschließlich der Niedriglohnsektoren, auf welche eine große Automationswelle zurollt. Die bereits hohe Arbeitslosigkeit in vielen Ländern dürfte dadurch nochmals zulegen, die Ungleichheit sich weiter verschärfen. Im selben Maße wachsen Unsicherheit und Konfliktpotenzial. Die Zeiten werden unruhiger. Millionen verlassen ihre Heimat und werden zu Migranten. Diese Entwicklung betrachtet inzwischen auch das Weltwirtschaftsforum mit wachsender Besorgnis. Dort wird in der Tat über die Einführung eines globalen Grundeinkommens nachgedacht. So erfreulich diese Nachricht klingt, die Erfahrung lehrt: Wo der Grundeinkommensgedanke auftaucht, können die Bedenken und ihre Träger nicht weit sein.

Dazu gehören nicht nur jene, die es von Grund auf ablehnen, weil sie es für…..