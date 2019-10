„125 Millionen Menschen wären innerhalb von wenigen Tagen tot“

Forscher haben ausgerechnet, welche Auswirkungen ein Atomkrieg zwischen den verfeindeten Staaten Indien und Pakistan haben würde.

Laut einer am Mittwoch veröffentlichten wissenschaftlichen Studie würden innerhalb weniger Tage 125 Millionen Menschen sterben, wenn Indien und Pakistan einen Atomkrieg führen würden. Das ist mehr als die Zahl der Todesopfer in allen sechs Jahren des Zweiten Weltkriegs.

„Ein solcher Krieg würde nicht nur die Orte bedrohen, an denen Bomben abgefeuert werden könnten, sondern die ganze Welt“, sagte der Studienkoautor Alan Robock, Professor für Umweltwissenschaften an der Rutgers University. In den Wochen und Monaten nach den Explosionen könnte eine globale Klimakatastrophe eintreten….