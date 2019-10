US-Teilstreitkraft für den Weltraum – Bestätigung der Einrichtung

Das Pentagon will ein eigenständiges U.S. Space Command und eine neue, nur für den Weltraum zuständige Teilstreitkraft errichten.

DoD

“US-Verteidigungsminister Esper bestätigt die Einrichtung eines U.S. Space Command und einer unabhängigen Teilstreitkraft für den Weltraum”

….”Mit der Einrichtung eines eigenständigen U.S. Space Command schaffen wir die Voraussetzung für die Gründung einer zusätzlichen Teilstreitkraft, die nur für den Weltraum zuständig sein wird,” erläuterte Esper. ” ….

