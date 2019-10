Reguliert Google, für die Demokratie!

Big Tech Zu lange schon verdienen IT-Konzerne an Arbeit, die sie nicht geleistet haben. Bald könnte damit Schluss sein

Unlängst kündigte der US-Generalstaatsanwalt Untersuchungen zu Google und Facebook wegen möglicher Kartellrechtsverletzungen an. Das ist eine große Sache. In keiner Gesellschaft zuvor gab es eine derartig zentralisierte Macht über Informationen wie in der unseren. Dies ist vielleicht der erste echte Schlag gegen das Problem. Der Zusammenbruch von „Big Tech“ hat begonnen. Weiter hier…..