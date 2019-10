Zu einem “Talk in der Mühle” hatte im September 2019 EingeschenktTV nach Dresden geladen. Die dringend notwendige Völkerverständigung mit Russland in Zeiten einer ostwärts vorrückenden NATO war Schwerpunktthema in der Unterhaltung.

Zwischen dem Popstar Tino Eisbrenner, dem Friedensaktivisten Owe Schattauer und Mark Hegewald von MARKmobil entwickelte sich ein lebhaftes Gespräch, in dem gesungen, gelacht und zwischenzeitlich auch ordentlich genischelt wurde.