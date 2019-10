Zehntausende Islamisten leben in Europa. Viele von ihnen haben IS-Kampferfahrung und sind in Schläferzellen. Wie soll es nun mit ihnen weitergehen?

Als der IS die Kontrolle über riesige Landflächen im Irak und in Syrien hatte, gab es keinen Mangel an kleineren militanten Gruppen, die bereit waren, diesem terroristischen Quasi-Staat die Treue zu schwören. Tatsächlich war die Macht der IS-Propaganda so überzeugend, dass Zehntausende Menschen aus über 80 Nationen auf der ganzen Welt in den Nahen Osten reisten, um sich dieser Organisation anzuschließen, so das Internationale Zentrum für Radikalisierungsforschung. Natürlich hatte die Mehrheit der IS-Mitglieder einen Hintergrund im Nahen Osten – was aber nicht zu leugnen ist, ist dass auch Tausende Europäer unter den schwarzen Bannern des IS gekämpft haben.

Wie muss ein Mensch sein, der sein Zuhause verlassen hat, um für radikale Ideen zu kämpfen? Die meisten von ihnen wurden zu einem Leben in Slums am Rande großer europäischer Städte verurteilt. Einige von ihnen waren Nachkommen von Migranten aus dem Nahen Osten, die in diesem fernen Land kein besseres Leben fanden, als andere dem muslimischen Glauben fremd, konnte sich aber keine bessere Idee einfallen lassen, um es in diesem Leben zu schaffen. Laut Statistik bildeten die Deutschen die zahlreichste Gruppe von Ausgestoßenen im IS, gefolgt von Franzosen und Briten.

Nach einer Reihe von verheerenden Schlägen der Anti-Terror-Koalition hat der IS als Quasi-Staat aufgehört zu existieren. Dies bedeutet jedoch nicht, dass man getrost den Sieg über diese Terrororganisation feiern kann. Es gibt keinen Mangel an Jabhat al-Nusra-Militanten, die sowohl im Irak als auch in Syrien agieren und eng mit IS verbunden sind. Darüber hinaus gelang es einer ganzen Reihe von Militanten, ihrem Schicksal zu entkommen, indem sie nach Afghanistan und Libyen zogen. Wenn Sie die regionalen Angelegenheiten genau verfolgen würden, würden Sie wissen, dass die Westmächte eine wichtige Rolle bei der Evakuierung der kommandierenden Kader des IS nach Zentralasien spielten.

Eine ganze Reihe von IS-Kämpfern beschloss jedoch, nach Europa zurückzukehren, nachdem sie Zeuge des Zusammenbruchs der von ihnen unterstützten monströsen Einheit geworden waren. Die meisten von ihnen haben bereits einen angemessenen Anteil an Kampferfahrung in Syrien, im Irak, in Libyen oder in Afghanistan gesammelt.

So überwacht MI-5 laut einer Reihe britischer ……