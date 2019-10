EU legt „Anstandskatalog“ für Gast-Flüchtige vor

Mekka nich rum: Die Welt wird immer schräger. Der IQ der Menschheit ist dank globaler Verblödung bereits wieder auf dem Rückzug. In einer solchen Situation muss man viel mehr regeln, weil die Menschen ohnehi®n nicht in der Lage sind das komplexe Leben zu begreifen. So braucht es vernünftige Verhaltensmaßregeln, denn woher soll der Mensch wissen, wie er sich korrekt zu verhalten hat, wenn es ihm keiner mehr sagen kann. Hinzu kommt ein gewisses Maß an Denkfaulheit, welches es mehr oder minder verunmöglicht anderweitig zu einem Konsens zu kommen.

Im Rahmen eines neuen Visa-Systems erlässt die streng-atheistische EU einen…..