Das letzte Greta-Posting.

Musste gestern kurz nach Deutschland, um ein paar Kleinigkeiten zu holen und fahre mit einem geliehenen SUV durch eine Deutsche Großstadt. An der Ampel steht eine wildgewordene Horde Hosenscheißer und brüllt wie am Spieß irgendeinen Bullshit mit „Spritfresser“, „Dreckschleuder“ und weiterem Unsinn, begleitet von Mittelfinger-Salven und Bespucken. Eine volle Getränkedose landet auf der Motorhaube des Boliden…

Das, liebe Freunde, ist der gegenwärtige Geisteszustand einer heranwachsenden Generation. Und das Ergebnis eines kleinen, geistesgestörten Klima-Gollums, das mit den Spätfolgen des Alkoholkonsums in der Schwangerschaft der Mutter zu kämpfen hat und dafür aus purem Hass und Rachsucht die ganze Welt total verrückt macht. Es sind nur noch infantile Psychopathen und Zombies unterwegs. Einem 16jährigen, degeneriertem Zell-Scheißhaufen und ihrer Deutschen Multimillionärsfreundin schenkt die Politik weltweit ihr Gehör. Gestern noch Hundeohren in die Visage gesnapchatted und in die Windeln geschissen, und heute schon alles hochrangige und nobelpreisverdächtige Klimaexperten!

Aber Menschen, die ihr Leben lang gearbeitet haben und auch noch weiterhin tun, Deutschland an die Weltspitze gehievt haben, die auch noch knapp an der Armutsgrenze leben, den hört keiner zu. Warum? Sind ja eh alles Nazis! Und sie werden behandelt wie Menschen zweiter Klasse!

Ich bin auch noch damals mit den Grünen großgeworden, mit Umweltschutz, „saurem Regen“ und den ganzen damaligen Scheiß-Märchen dieser verblendeten Gehirnakrobaten, da bin ich auch nicht losgegangen und habe irgendwelchen alten Menschen ins Gesicht gerotzt. Diese Gören sind im fettesten Luxus dank der arbeitenden Bevölkerung aufgewachsen und wären nichts ohne ihre technischen Gadgets, mit denen sie ihre lächerliche Mission verbreiten. Und dann sollten sie sich mal fragen, woher der Wohlstand und Fortschritt kommt. Dumm wie Schifferscheiße und zu blöd, ohne elektronische Hilfsmittel vom Schlafzimmer ins Bad zu kommen, oder eine Kaffeetasse umzuschmeißen, aber meterweit das Maul aufreißen! Sollen diese Gehirnamöben sich einfach die Bosse von McDonald’s, Primark, Amazon, Starbucks und Co. schnappen. Oder zu einem der AMG-Hochzeitskorsos gehen und gegenüber einem der gut frisierten Orientalen mit gezupften Augenbrauen mal die Fresse aufreißen! Diese kleinen Pissnelken sollen uns aber einfach nur in Ruhe lassen…