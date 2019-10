Das FFF-Pamphlet komplett widerlegt

Ein aufmerksamer Leser meines Blogs hat bei Penny einen Flyer von den FFFlern gefunden, auf dem Anschlagsbrett des Marktes, wo normaler- weise Kleinanzeigen angeheftet werden. Er hat mir Fotos davon zugesandt. Danke Evgenij.

Die KLIMAKRISE, die keine ist!

Weil die Behauptungen darin so völlig FALSCH und GELOGEN sind, nehme ich diese wie folgt auseinander. Wegen Zeitmangel mache ich mir nicht die Mühe, die einzelnen Punkte abzuschreiben und vor jeder Antwort aufzuführen, sondern ich widerlege sie einfach.

1. Menschen haben eine …

Stimmt nicht, denn laut Wissenschaftlern des NASA Goddard Institute for Space Studies (GISS), sind die durchschnittlichen globalen Temperaturen auf der Erde um 0,8° Celsius seit 1880 gestiegen. Also in 140 Jahren weniger als 1 Grad. Das hat aber nichts mit den CO2 des Menschen zu tun, sondern weil die Erde seit Ende der Kleinen Eiszeit um 1850 in eine Warmperiode wechselte. Wir kommen aus einer Kaltperiode heraus und…….