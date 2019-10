Der Ökozid ist eine reale Gefahr; wenn geschieht, was sich verantwortungslose Militärstrategen ausgedacht haben, wird die Menschheit jedoch vielleicht gar nicht lange genug überleben, um die Auswirkungen der Umweltkatastrophe in vollem Umfang zu spüren. Waffen mit der Sprengkraft von 50.000 Hiroshima-Bomben sind längst auf der Welt. So schlimm Militärs sind — richtig gefährlich wird es erst, wenn sich die Wissenschaft in den Dienst ihrer lebensfeindlichen Wahnideen stellt. Wer von der Zerstörungskraft moderner Nuklearwaffen weiß, muss sich von den Kriegs-Szenarios mancher Politiker in äußerstem Maße befremdet fühlen. Die Wissenschaft braucht eine Allianz mit dem Frieden, nicht mit Krieg. Die Welt braucht neue Politiker — und endlich lebensfördernde Technologien.