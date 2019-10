Plan der Democrats: Durch genügend Stress durch Ermittlungen Trump zum Rücktritt nötigen

Beto O’Rourke von den Democrats hat verraten, dass seine Partei einfach genug Stress mit Ermittlungen gegen die Trump-Administration verursachen wird, um einen Rücktritt Trumps zu erreichen. Ein komplettes Amtsenthebungsverfahren wäre somit unnötig. Auch Alan J. Steinberg, Ex-Berater von Präsident George W. Bush, meinte im Newsweek-Magazin und dem Star Ledger, dass Trump einfach zurücktreten wird im Tausch gegen Straffreiheit:

“Trump wird nicht durch den verfassungsmäßigen Anklage- und Amtsenthebungsprozess aus dem Amt entfernt werden. Stattdessen wird der selbsternannte höchste Dealmaker sich bereit erklären, sein Amt im Austausch dafür aufzugeben, dass die zuständigen Behörden keine Strafanzeige gegen ihn, seine Kinder oder die Trump Organisation erheben. Abgesehen von all den juristischen Alpträumen, denen Trump gegenübersteht, scheint es praktisch unmöglich, dass Trump im Jahr 2020 wiedergewählt wird. Die Wirtschaft scheint auf dem Weg zu einer schweren Rezession zu sein, wie der jüngste Einbruch an den Aktienmärkten zeigt. Es sind nur noch zwei Jahre in Trumps Amtszeit als….