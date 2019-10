Massenvergewaltigungen in Schweden durch Migranten

Die Massenvergewaltigung deutscher Frauen nach dem Zweiten Weltkrieg ist heute im Jahr 2019 die Notlage schwedischer Frauen.

Denken Sie daran: Dieselben schwedischen Behörden, die nichts von einer Anklagen wegen Vergewaltigung durch Migranten an weißen schwedischen Frauen hören wollen, ist die selbe Behörden, die Vergewaltigungsvorwürfe gegen Julian Assange wegen einvernehmlicher Beziehungen von zwei eifrigen Groupies erhoben haben.

Paul Craig Roberts

Der Vorsitzende des schwedischen Automobilherstellers Volvo sagt, dass die von der schwedischen Regierung nach Schweden eingeführte Einwanderungskriminalität so hoch ist, dass Volvo möglicherweise aus Schweden wegziehen muss, um seine Geschäfte zu betreiben.

Diese sachliche Aussage über das Verbrechen, das die verräterische schwedische Regierung begangen hat, könnte dazu führen, dass der schwedische Vorsitzende von Volvo als “Rassist” angeklagt wird.

Das ist keine weit hergeholte Vermutung. Meine Kolumne, die international gelesen wird, bringt mir E-Mails von schwedischen Frauen, die mir mitteilen, dass, wenn sie über ihre Vergewaltigung durch “Einwanderer” berichten, die von einer verräterischen Regierung auf die schwedische Bevölkerung losgelassen wurden, sie Gefahr laufen, verfolgt zu werden weil ein Protest gegen einen Einwanderer als Hassverbrechen angesehen wird. In der gesamten westlichen Welt haben Einwanderer aus der Dritten Welt die Macht über die einheimische Bevölkerungsgruppen, die sie “aufnehmen”. Die Gesamtheit der westlichen Welt hört auf zu existieren, da sich die Länder in eine Präferenzbehandlung für die Invasoren auflösen.

Der Vorsitzende von Volvo sagt, dass das Unternehmen möglicherweise aus Schweden wegziehen muss, da die Kriminalität so hoch ist.

Beachten Sie, dass die politische Korrektheit ihren Weg in den Bericht von RT gefunden hat, in dem nicht erwähnt wird, dass Eindringlinge mit Migrationshintergrund die Quelle der explodierenden Kriminalitätsrate sind. RT muss den Anweisungen Washingtons nachkommen oder darf in Amerika nicht mehr berichten.

Sehen Sie sich hier das 9-minütige Video in englisch über die die politische Korrektheit die Schweden erreicht hat.

Informationen über die Welle der Kriminalität der Migranten und hier noch.

Die Schweden werden von Multikulturalismus so einer Gehirnwäsche unterzogen, dass sie das Problem nicht in den Griff bekommen:

Der schwedische Polizeibeamte spricht die Wahrheit über die Verbrechen von Migranten und wird – Sie vermuten richtig – von der Polizei wegen dieser Aussage nun untersucht.

Schweden wurde durch Vielfalt und politische Korrektheit zerstört.