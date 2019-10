Dort die Schildkröte, hier der Hase

China rüstet militärisch, technologisch und geistig auf. In Deutschland singen sie derweil »Wir wollen kein CO2!« … während Arbeitsplätze verloren gehen. Was treibt die NGOs, die das anzetteln? Was motiviert die Hüpfenden?

Der Hase hatte die Schildkröte verspottet, woraufhin die Schildkröte ihn zum Wettrennen aufgefordert hatte. Wir kennen ja die Geschichte, auch wenn wir nicht aus ihr lernen. Der Hase nimmt die Herausforderung an, und sie laufen beide los. Der Hase führt Kunststückchen für die Zuschauer vor, schlägt Purzelbäume und veralbert die Schildkröte, diese aber geht beharrlich einen Schritt nach dem anderen, bis schließlich – wir haben es geahnt! – der Hase erschöpft zusammenbricht und die Schildkröte als erste und einzige über die Ziellinie geht. – Ich muss dieser Tage immer wieder an Äsops Fabel denken. Einsatz von Humankapital Die Volksrepublik China feiert aktuell den 70. Jahrestag ihrer….