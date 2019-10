Amtsenthebungs-Kampagne der Demokraten: Trump droht mit „Bürgerkrieg“

US-Präsident Trump drohte am Sonntagabend implizit mit Gewalt gegen seine politischen Gegner. Er sagte, die Versuche der Demokraten, ihn aus dem Amt zu entfernen, könnten einen „Bürgerkrieg“ auslösen. Die Demokraten treiben derweil ihr Vorhaben voran, ein Amtsenthebungsverfahren gegen den Präsidenten zu eröffnen, und luden Trumps persönlichen Anwalt Rudolph Giuliani sowie mehrere Vertreter seiner Regierung zu Befragungen vor den Geheimdienstausschuss des Senats.

Auf Twitter zitierte Trump die Aussage des Fernsehpredigers Robert Jeffress: „Wenn die Demokraten den Präsidenten seines Amtes entheben (was ihnen nie gelingen wird), so wird diese Nation wie in einem Bürgerkrieg auseinanderbrechen, und unser Land wird sich davon nie wieder erholen.“

Am Montagmorgen sprach Trump die Möglichkeit an, den demokratischen Abgeordneten und Vorsitzenden des Geheimdienstausschusses im….