Operation Impeachment

© AFP

Die Gemüter kochen wieder hoch. Das Weiße Haus (!) hat ein Gesprächsprotokoll von Trump und Selensky veröffentlicht (die vollständige Lektüre sei jedem empfohlen – nicht weil es so spannend ist, sondern weil es eine so seltene Gelegenheit ist). Die Demokraten wittern die Chance auf ein Amtsenthebungsverfahren gegen Trump.

Ich behaupte, das ist ein Köder, den Trump ganz bewusst in den Demokraten-Sumpf auswirft. Und wenn die anbeißen, hängen sie an Trumps Angel und sind selbst schuld.

Schauen Sie, ein eröffnetes Verfahren ist kein gewonnenes Verfahren. Es sind sich auch alle im Klaren darüber, dass das Verfahren nicht gewonnen wird, weil die Entscheidung beim Senat liegt, das Senat aber in Trumps Hand ist. Das Risiko, das Trump eingeht, ist also überschaubar. Was haben wir dagegen auf der Haben-Seite?

Wenn die Demokraten das Amtsenthebungsverfahren eröffnen, wird das zwangsläufig zu ihrem Wahlkampfthema, bzw. wird es ihren Wahlkampf überschatten. Genau das will Trump, denn…..