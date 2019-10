Drohungen und Beschimpfungen nach Übersetzungsfehler

Als ich in das Postfach schaute erreichten uns unzählige Mails mit Beschimpfungen, Beleidigungen und Drohungen. Ja sogar Bilder die ich niemanden zumuten will und die eindeutig als Drohungen zu deuten war wurden mir per Mail geschickt.

Was war passiert?

Am Samstag hatte ich ein Video online gestellt. September 2019: Greta Thunberg ohne Drehbuch – Deutsch

Das Video schoss durch die Decke und ist heute bei über 350’000 Klicks. Über 2000 positive Bewertung und knapp 300 Negativ.

Doch das Video hat einen Übersetzungsfehler.

Mimikama schreibt: Lückenhafte Übersetzung

Greta sagt: „The message we want to send is ‚We had enough‘ … and … anyone else want to answer that question? I can’t speak on behalf of everyone.“

Übersetzung: „Die Nachricht, die wir überbringen möchten, ist „Wir haben (hatten) genug“ … und … möchte noch jemand diese Frage beantworten? Ich kann nicht für alle hier sprechen.“

Untertitel: „Also unsere Nachricht ist ist ‚Wir haben genug‘ und äh …. sonst jemand der antworten will?“

Hier fällt auf, dass der Teil „I can’t speak on behalf of everyone.“ („Ich kann nicht für alle hier sprechen.“) nicht übersetzt wurde.

Greta sagt: „I think, maybe you should give some questions to the others as well.“ Übersetzung: „Ich denke, Sie sollten vielleicht den anderen auch ein paar Fragen stellen.“

Untertitel: „Ich denke, die Frage sollte jemand anderes beantworten.“

Das ist so weit richtig und ich möchte mich in aller Form für diesen Fehler entschuldigen . Es war nie meine Absicht diesen Teil weg zu lassen oder das Video mittels Übersetzung zu manipulieren. Es ist ganz einfach ein Flüchtigkeitsfehler der so nicht hätte passieren sollen.

Möchte aber zu meiner Verteidigung hinzufügen, das die Quelle des Videos in der Beschreibung verlinkt wurde und sich somit jeder selber ein Bild der Pressekonferenz machen konnte. Das Video war immer Original und wurde auch nicht geändert. Auch bei einer korrekten Übersetzung ändert sich nichts an der Situation die das Video aufzeigt. Zwischenzeitlich gibt es Synchronisierte Fassung von dem Abschnitt das noch etwas ausführlicher darauf eingeht. Liebe Grüße Don



Hier noch das Video:

