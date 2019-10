Dies und Das – Der Preis der Demokratie und „knapp davor“

Der Witz dieser Woche kommt vom sau arabischen Aussenminister. Ja, von genau dem Mann der, das zur Erinnerung, der Welt vor gar nicht langer Zeit erklärte, wie völlig unschuldig der sau-arabische Massenmörder-Prinz mbs doch an der Ermordnung des unbequemen Journalisten Kashoggi gewesen sei. Also, dieser Tage forderte dieser Kriminelle doch allen Ernstes laut, die usppa müsse dem Iran Einhalt gebieten und die Beachtung internationalen Rechts erzwingen.

Da fordert also eine Mörderbande von einer noch größeren Mörderbande, einen friedlichen Dritten zur Einhaltung des Rechts zu zwingen. Noch vor 10 Jahren hätte man den Typen einfach als geistig zurückgeblieben belächelt; heute ist sowas gängige Üblichkeit.

Zuerst mal zu etwas ganz Aktuellem: Kanzler Kurz hat (von so manchem nicht gewollt aber wenig überraschend) die Wahlen gewonnen. Die grüne pest ist zurück im parlament, die spö dackelt der deutschen Schwester hinterher Richtung Absaufen und die FPÖ hat – angeblich…..