Ungekürzte Rede (DEUTSCH) vor der UN Generalversammlung | Was sagte Erdogan wirklich?

Die weltweit viel beachtete Rede des türkischen Präsidenten Errdogan vor der Generalversammlung der Vereinten Nationen habe ich ins Deutsche übersetzt und stelle sie euch ungekürzt vor. Natürlich wird diese Rede nie in unseren interessen-gesteuerten Medien im Orginal gezeigt. Um ein verzerrtes Bild darzustellen, werden die Reden des türkischen Präsidenten zerstückelt und aus dem Zusammenhang gerissen wiedergegeben. Damit sich jeder aber ein eigenes Bild machen kann, möchte ich diese und weitere Reden für den deutschsprachigen Raum zugänglich machen.

Einige Themen aus der Rede betreffen auch die deutsche Gesellschaft. So hat Erdogan seinen Plan vorgelegt, wie er syrische Flüchtlinge auch aus Deutschland nach Syrien zurück siedeln will.

