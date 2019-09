PayPal, WeChat, Amazon Go – Uns droht eine totalitäre Weltwährung

Du verwendest täglich, selbst für kleinste Einkäufe, bargeldlose Bezahlung! Dann solltest du dieses Buch lesen. Dir wird bewusst werden wie du damit den Protagonisten der Bargeldlosen Gesellschaft in die Hände spielst und deine „Freiheit“ und nachfolgender Generationen in die Hände spielst. Deine Bequemlichkeit ist der Feind des Bargeldes. Wir haben das Buch gelesen und können es nur jedem empfehlen.

Auszug aus der Leseprobe

Dass die neuen digitalen Bezahlverfahren so viele Daten produzieren und so viele sensible Daten von uns verlangen, ist……