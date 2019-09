Der iranische Außenminister kritisiert, dass Europa eine ähnliche Haltung wie die USA gegenüber dem Iran einnimmt

….die Vasallen gehorchen schön artig den USA so wie es die Schweiz auch macht….

Irans Außenminister Mohammad Javad Zarif Bild: Flickr.com / UN Geneva CC BY-NC-ND 2.0

Der iranische Außenminister Mohammad Javad Zarif hat Deutschland, Frankreich und Großbritannien – drei der europäischen Unterzeichner des iranischen Atomabkommens von 2015 – kritisiert, weil sie Erklärungen und Behauptungen der Vereinigten Staaten zur Islamischen Republik wiederholt haben.

Der iranische Top-Diplomat äußerte sich am Sonntagabend während eines Zwischenstopps in der deutschen Stadt Frankfurt auf dem Weg von New York nach Teheran, wo er an der 74. Generalversammlung der Vereinten Nationen (UNGA) teilnahm.

Zarif sagte, als er in Europa mit dem Präsidenten eines ständigen Mitglieds des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen gesprochen habe, dessen Land…..