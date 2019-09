Der „Deutschen Welle“ droht ein Verbot in Russland?

Ein Ausschuss der russischen Duma hat heute die Tätigkeit der Deutschen Welle in Russland während der Proteste in Moskau untersucht. Das Ergebnis ist eindeutig und im schlimmsten Fall kann die Deutsche Welle in Russland geschlossen werden.

Auch Russland verbittet sich jede äußere Einmischung in seine inneren Angelegenheiten, darin unterscheidet es sich nicht von Ländern wie den USA oder Deutschland. In Russland wird daraus zwar nicht so ein Hype gemacht, wie in den USA, wo die Hysterie wegen angeblicher Einmischungen in Wahlen schon psychotische Züge trägt, aber solche Fälle…..