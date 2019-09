Banken Desaster – es braut sich was zusammen (REPO)

Alarmierende Entwicklung! Den Banken geht das Geld aus. Die amerikanische Notenbank FED muss seit einigen Tagen dem Bankensystem und den Banken unter die Arme greifen und mit Geld versorgen. Jeden Abend mit 75 Milliarden Dollar so wie mit weiteren 3 × 30 Milliarden Dollar. Dies soll nun bis zum 10. Oktober ausgeweitet werden. Zuletzt war das während der Finanzkrise 2008 der Fall. Dies ist ein weiteres Indiz dass das Finanz-, Banken- und Geldsystem sich im Endspiel befindet. Wieso das so ist und was das bedeutet erfahren Sie hier im Video.

