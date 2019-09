90% der Welt interessiert eure Probleme nicht

Ihr Mitteleuropäer und Nordamerikaner nehmt euch viel zu wichtig und beschäftigt euch mit Problemen, über die der grösste Teil der Welt nur unverständlich den Kopf schüttelt. Wenn ich bei meinen vielen Reisen Menschen der verschiedensten Kulturen treffe und ihnen erzähle, mit was sich die Leute im “Westen” ernsthaft auseinandersetzen, dann fallen die in Gelächter und meinen, ich erzähle Blödsinn, sie glauben mir nicht.

So Themen wie Null-Energie-Häuser, Klimawandel und CO2-Reduktion, Abschaffung der Benzinfresser und Rückkehr zu einfacheren Verkehrsmitteln, ohne Fleisch und sich Vegan ernähren, die peinlichst genau Mülltrennung etc., ist ihnen völlig fremd. Und es stimmt, denn 90 Prozent der Weltbevölkerung hat mit diesen Themen absolut nichts zu tun, denn die haben ganz andere Sorgen.

Aus wie viel Menschen besteht die sogenannte Weltgemeinschaft, die den Anspruch erhebt, für die ganze Welt zu sprechen? Es sind 300 Millionen in Mittel- und Nordeuropa und 400 in Nordamerika, plus noch einige andere 100 Millionen, also zusammen 800 Millionen, gerade 10 Prozent der fast 8 Milliarden Menschen auf diesem Planeten.

Die “Probleme”, mit denen sich nur 10 Prozent der Welt…..