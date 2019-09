RUBIKON: Reportage: “Der Klimastreik” (20.09.2019 in München)

Am Freitag gingen weltweit Abermillionen junge und alte Menschen für das Klima auf die Straße. Der von Fridays for Future initiierte Streik dürfte einer der größten in der Menschheitsgeschichte gewesen sein. Doch aufgrund eklatanter Auslassungen in den Forderungen und dubioser Unterstützungen, wie etwa seitens der „Entrepreneurs for Future“, stellten wir uns kritische Fragen. Wir nahmen diese Fragen am Freitag mit auf die Straße und stellten sie Teilnehmern jeglicher Couleur. Wir erhielten erstaunliche, zum Teil sehr differenzierte und kritische Antworten.

