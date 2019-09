Luisa Neubauer ist als ONE Jugend-Botschafterin Aushängeschild der Mega-Konzerne

Bild: Rolf G Wackenberg / Shutterstock.com

Luisa Neubauer ist “Jugend-Botschafterin” für die ONE-Stiftung von George Soros, Bill Gates, Bono und weiteren Schwergewichten.

Die Selbstbeschreibung von ONE ist pure Standard-Philantropisten-PR:

ONE ist eine globale Bewegung, die sich dafür einsetzt, extreme Armut und vermeidbare Krankheiten bis 2030 zu beenden, damit jeder, überall und in Würde ein Leben in Würde und Chancen führen kann.

Soll heißen: Sozialistische Umverteilung und dicke Profite für die Pharmaindustrie, die längst das Geld bereitstellt für die WHO.

ONE wird fast ausschließlich von Stiftungen, einzelnen Philanthropen und Unternehmenspartnern finanziert.

Gemeint sind Schwergewichte wie Apple, Bank of America, The Coca-Cola Company, Beats by Dre and Belvedere.

Bill Gates‘ Faible für Gentechnik und Impfstoffe sollte….