Klimagipfel: Greta „Gollum“ Thunberg droht den Deutschen

Greta Thunberg, die von Beobachtern als Marionette der CO2-Zertifikatehandelindustrie bezeichnete „Klimaschutzkämpferin“, hat ihr Ziel erreicht: Beim UN-Klimagipfel in New York hielt sie ihre perfekt einstudierte „Wutrede“ vor den anwesenden Staats- und Regierungschefs. Der Auftritt war beinahe Oskarreif: Unter Tränen und hasserfülltem Gesicht drohte Thunberg: „Wir werden euch nicht davonkommen lassen. Wie können Sie es wagen? Sie haben meine Kindheit mit Ihren leeren Worten gestohlen. Die Menschen leiden, die Menschen sterben und die Ökosysteme brechen zusammen. Wir sind am Anfang eines Massensterbens und Sie reden alle nur über Geld und erzählen Märchen vom…..

