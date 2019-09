Kennedy erklärt, wie Big Pharma den Kongress unterwandert hat

Robert F. Kennedy junior ist das 3. Kind von Robert F. Kennedy, der 1968 einem Attentat zum Opfer fiel. Kennedy ist Rechtsanwalt, Umweltaktivist und Autor und zudem ein populärer Impfskeptiker.

In einem Beitrag vom Januar 2019 gibt er ein interessantes Interview[1], in dem er erklärt, welchen Einfluss die Industrie im Allgemeinen und die Pharmaindustrie im Speziellen auf den amerikanischen Kongress ausübt. Wir treffen hier etliche alte Bekannte, zu denen ich bereits einiges veröffentlicht hatte.

Eine Ansage mit Ansage

In einem auf YouTube[2] veröffentlichten Interview erklärt er, dass fragwürdige Impfungen und toxische Chemikalien in der Nahrung und im Wasser durch die Macht der Industrie und deren Versuche, politische Institutionen zu unterminieren, zum eigenen Vorteil und aus Gründen der Gier, alltäglich geworden sind. Selbst die pharmazeutische Industrie war bereits in der Lage, den Kongress für sich zu kaufen. Sie besitzen die größte Lobby-Einheit in Washington D.C..

Kennedy führt aus: Sie haben dort mehr Lobbyisten als es dort….