Systemfrage: Die Themen verdichten sich immer mehr zu einem einzigen Strang

Es läuft auf alles auf einen finalen Punkt hinaus. Oder was haben der Brexit und die einbrechenden Wirtschaftszahlen in der EU-Zone miteinander zu tun?

Der Brexit-Termin rückt unaufhaltsam näher. Und es scheint so zu sein, dass trotz der zahlreichen Gespräche und trotz der allseits bemühten Durchhalteparolen in den Medien, dass es trotz allem zu keiner Einigung kommt und uns ein harter Brexit bevorsteht. Die aktuellen Informationen legen Nahe, dass die Wahrscheinlichkeit einer Lösung kurz vor dem 31. Oktober immer kleiner werden und dass eben ein “No Deal”-Brexit das wahrscheinlichste Endergebnis sein wird.

Die einzig andere Option, die ich derzeit erkenne kann, ist das Eingehen eines “Bad Deals”, also einer “schlechten Einigung”. Etwas, das eigentlich in die Richtung eins “No Deals” geht, aber um die Leute zu beruhigen nur nicht so genannt wird. Es gibt zudem aktuell keinerlei Hinweise darauf, dass die EU die Details zum Brexit, die man bereits mit Theresa May ausgehandelt hatte, nochmals neu verhandelt. Boris Johnson wirkt immer mehr wie ein britischer Donald Trump – ein nützlicher Sündenbock für die Internationalisten/Globalisten/Eliten (IGE), dem man die Verantwortung für den Crash politisch zuschieben kann.

Dabei kann in einem Monat viel passieren. Ein Extremereignis unberücksichtigt lassend, scheint der Trend in Richtung eines Brexits zu gehen, wie ich ihn seit Monaten voraussage. Analog meier Vorhersagen zum Handelskrieg.

Der britische Premierminister Boris Johnson warnte…..