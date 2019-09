Meine Botschaft an alle Kinder wegen “Klimawandel”

Da ich in letzter Zeit viele Mails von verängstigten Schülern und Jugendlichen bekommen habe, die sich Sorgen um ihre Zukunft wegen dem “Klimawandel” machen, schreibe ich diese Botschaft an alle. Ich hoffe, wenn sie die Fakten die ich aufzähle kennen, dann werden sie die Lügerei der Scharlatane erkennen und ablehnen, keine Angst mehr haben und positiv in die Zukunft blicken.

Am schlimmsten finde ich diese Greta Thunberg, die scheinbar einen grossen Einfluss auf Kinder hat und sie mit ihren falschen Behauptungen in die Depression treibt.

Diese sogenannte Klimaaktivistin aus Schweden, die das Asperger-Syndrom hat, macht die Menschen trostlos und unglücklich, so wie sie selber trostlos und unglücklich ist. Da Greta mit ihrer psychischen Störung an Gefühlskälte leidet, sendet sie sehr negative Botschaften aus. Ihr Mutter hat berichtet, als Greta in die fünfte Klasse kam, veränderte sich ihr ganzes Wesen. “Unsere Tochter verschwand in eine Art Dunkelheit und hörte quasi auf zu funktionieren“. Greta verstummte, hörte auf Klavier zu spielen und zu lachen. Die Ärzte diagnostizieren Asperger und einen damit…..