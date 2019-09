Der Iran hegt keine Feindseligkeiten gegen seine Nachbarn

Der oberste Militärbefehlshaber des Iran hat erneut bekräftigt, dass das Land keine Feindschaft gegenüber den Nachbarstaaten hat, und die Bedeutung der regionalen Zusammenarbeit für die Gewährleistung der Sicherheit in der Region hervorgehoben.

Bild: Icana

Während einer offenen parlamentarischen Sitzung in Teheran am Dienstag forderte der Vorsitzende des Stabschefs der iranischen Streitkräfte, Generalmajor Mohammad Baqeri, Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) auf, den Kurs zu ändern und ihre Feindseligkeiten gegenüber dem Iran zu beenden und gemeinsame Anstrengungen zum Schutz der Region zu unternehmen.

„Wir sagen den Nachbarländern, dass wir Ihnen gegenüber keine Feindschaft haben“, sagte er. „Die Länder wie Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate sind muslimische Staaten, die ihren Weg verloren haben und dem Iran zur Wahrung der Sicherheit in der Region zur Seite stehen sollten.“

Baqeri sagte weiter, der Iran habe eine „unabhängige“ Verteidigungsindustrie, die zum Nutzen der gesamten islamischen Welt eingesetzt werde. „Jeder sollte wissen, dass die regionale Sicherheit [nur] durch die Zusammenarbeit zwischen den Ländern der Region gewährleistet werden kann“, fügte er hinzu.

„Wir haben dem Feind wiederholt mitgeteilt, dass bei Verstößen gegen unser Land die gleiche Reaktion zu erwarten ist, mit der gegen die amerikanische Drohne und den britischen Tanker vorgegangen wurde“, sagte er. Baqeri bezog sich darauf, dass das Islamic Revolution Guards Corps (IRGC) am 20. Juni einen in den USA hergestellten RQ-4 Global Hawk über den Hoheitsgewässern Irans abgeschossen und den 30.000 Tonnen schweren britischen Stena Impero-Tanker von der Elitetruppe am 19. Juli erobert wurde.

Die Feinde haben heute Angst vor einem Krieg mit dem Iran und führen stattdessen wirtschaftlichen Terrorismus gegen die Nation, sagte Baqeri unter Hinweis auf die Druck- und Sanktionskampagne der USA.

Der Iran hat angeboten, mit seinen Nachbarn einen Nichtangriffspakt zu schließen, um die Spannungen in der Region abzubauen.

Der iranische Präsident Hassan Rouhani hat anlässlich seiner Ansprache anlässlich der 74. Tagung der Generalversammlung der Vereinten Nationen am Mittwoch angekündigt, eine „Hormuz-Friedensinitiative“ vorzuschlagen, die gemeinsam mit anderen die Schaffung von Sicherheit am Persischen Golf erzielen soll.

Der Militärchef lobte die heilige Verteidigung des Iran während des achtjährigen Krieges, den das ehemalige irakische Regime der Islamischen Republik in den 1980er Jahren auferlegte, und sagte, sie sei ein „Vorbild“ für die Widerstandsfront in der Region.

Die irakische und die syrische Nation haben sich erfolgreich gegen den Terrorismus gewehrt, und die Jemeniten haben es geschafft, fortschrittliche Waffen herzustellen, mit denen eindringende Flugzeuge abgeschossen werden können, betonte er.