Wem nützt die Klimahysterie?

1989 teilte die UNO der Welt mit, dass aufgrund der Umweltlage & der Globalen Erwärmung ganze Nationen bis zum Jahr 2000 ausgelöscht sein würden. Heute ist 2019. (Ganze Nationen verschwinden wenn dann nur aufgrund angezettelten Terrors & Kriegen.) Quelle



Natürlich ist es sehr wichtig – dass auf Plastik so gut wie möglich verzichtet wird und dass es deutlich geringeren Schadstoffausstoß geben soll. Das ist auch richtig so. Aber das war es auch schon vor 20, 30 oder 40 Jahren. Warum also jetzt diese erneute Klimahysterie? Da das Schauspiel weltweit sehr gut koordniert wird und massiv von den Massenmedien begleitet wird – sollte man sich unbedingt auch die Frage stellen: Wem nützt es? Eine gute Umwelt nützt uns natürlich allen, aber diese Klimahysterie? Unterstützen die weltweiten Medien diese Klimahysterie und “duldet“ die hohe Politik diese “Friday-for-Future“-Schulschwänzer nur weil sie sie als Vehikel ausnutzen – um eine breite “notgedrungene“ Akzeptanz für eine massive CO2-Steuer oder gar die “Verallgemeinheit“ der rohstoffreicher Amazonas & Sibiriens (Verschwinden souveräner staatlicher Grenzen – weil “Welterbe“) benutzen wollen? Vielleicht nur eine Spekulation, aber wem nützt es?

Viele werden das erst verstehen, sofern eine massive CO2-Steuer eingeführt wurde – und die Medien diese Klimahysterie auf Knopfdruck nicht mehr begleiten und die hohe Politik die “Friday-for-Future“-Schulschwänzer aufeinmal nicht mehr dulden, sondern mit Verweisen und falls notwendig mit Knüpeln “beenden“ wird.

Und PS: Greta Thunberg ist nur ein massiv ausgenutztes kleines nicht ganz gesundes Mädchen – dass als PR-Objekt benutzt wird. Und sobald die Ziele der Hintermänner erreicht oder nicht erreicht seien werden – werden sie dieses Mädchen wohl auch vergessen haben.

Beispiel: Greta interessieren Mr. Obamas Tausendfache Drohnenmorde nicht, als sie ihn traf. Nichts kam dazu. Weiß sie so viel über das Klima, aber nichts über die Tausendfachen Drohnenmorde? Nichts über die Kriege? Ein Team seien sie, wurde dabei als Solgan benutzt. Sie interessiert das nicht – weil das im laufenden PR-Konzept unerwünscht ist. Punkt.

Via: Bürgerinitiative für Frieden in der Ukraine