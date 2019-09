Warum ein Beistandsabkommen mit Israeleine Katastrophe für die US-Amerikaner wäre

LIndsey Grahams Plan könnte auch für die anderen NATO-Mitglieder und damit auch für Deutschland in einer Katastrophe enden…….

“”Der US-Autor Philip Giraldi, ein ehemaliger CIA-Spezialist für Terrorbekämpfung, warnt die USA davor, Israel einen “Blankoscheck” für einen Überfall auf den Iran auszustellen.

© Photo: Flickr / U.S. Secretary of Defense

Zwei Weltkriege entstanden, weil Staaten anderen Staaten uneingeschränkte Zusicherun-gen für den Kriegsfall gemacht hatten. Als serbische Nationalisten am 28. Juni 1914 Erz-herzog Franz Ferdinand von Österreich ermordeten, der zu einem offiziellen Besuch in der bosnischen Hauptstadt Sarajevo weilte sicherte der deutsche Kaiser Wilhelm II. am 5. Juli Österreich-Ungarn die volle Unterstützung des Deutschen Reiches zu – völlig unabhängig davon, welche Maßnahmen gegen Serbien ergriffen würden. Dieser fatale Fehler, der als Deutschlands”Blankoscheck” für Österreich in die Geschichte einging, löste den Ersten Weltkrieg aus.

Im September 1939 begann der Zweite Weltkrieg, weil Großbritannien und Frankreich Polen nach dem Überfall der deutschen Wehrmacht zur Hilfe kommen mussten – wegen einer im März des gleichen Jahren abgegebenen “Beistandsgarantie”. Des-halb entwickelte sich ein regionaler Krieg, der vielleicht durch diplomatische Bemühungen hätte beendet werden können, zu einem globalen Krieg.

Weil auch nach Meinung von Historikern aus derartigen Beistandsverpflichtungen zwei Weltkriege hervorgingen, sollte man eigentlich annehmen, dass niemand mehr auf die Idee kommen könnte, erneut diesen Weg zu gehen. Aber genau das tut der republikanische Senator Lindsey Graham, der seit April 2018ein “Beistandsabkommen” der USA mit Israel durchzusetzen……