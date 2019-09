Studie: 44 geprüfte Impfstoffe sind mit anorganischen chemischen Verbindungen kontaminiert

Geprüfte Impfstoffe

Hast du dich jemals gefragt, was noch so in Impfstoffen steckt? Wir wissen bereits, dass es eine Vielzahl von giftigen Chemikalien in diesen Impfstoffen gibt. Aber wusstest du, dass sie alle auch anorganische chemische Verbindungen enthalten?

44 geprüfte Impfstoffe – Alle 43 Humanimpfstoffe wurden kontaminiert

Es gab 44 Impfstoffe, die in dieser Forschung getestet wurden, davon 1 Veterinärimpfstoff. Seltsamerweise enthält der Impfstoff für eine Katze keine hochgiftigen anorganischen Verbindungen, sondern nur alle menschlichen.

Dieses Forschungspapier, das im Januar 2017 veröffentlicht wurde, trägt den Titel “New Quality-Control Investigations on Vaccines: Micro and Nanocontamination” In dieser Studie wurden 44 Impfstoffe aus……