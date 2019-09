Saudi-Arabien: Wohlhabende Familien müssen Börsengang von Aramco finanzieren

Laut Berichten setzt Saudi-Arabien wohlhabende Familien unter Druck, in den Börsengang von Aramco zu investieren, nachdem die Ölförderung von Aramco durch einen schweren Drohnenangriff aus Jemen erheblichen Schaden erlitten hat.

Riad hat laut der in London ansässigen internationalen Wirtschaftszeitung The Financial Times einen Plan ausgearbeitet, um die Familien zu zwingen, in den Börsengang zu investieren.

Der Bericht kommt fast eine Woche, nachdem die jemenitische Armee einen großen Drohnenangriff auf die Ölförderung Saudi-Arabiens gestartet und die Ölproduktion des Königreichs halbiert hat. Quelle: