Russland und China unterstützen den Iran bei den Marinemanövern gegen die US-Aggression

Das iranische Verteidigungsministerium kündigte gemeinsame Marinemanöver mit Russland und China an. Die Manöver werden in den internationalen Gewässern des Golfs von Oman, nördlich des Indischen Ozeans stattfinden.

So kündigte der stellvertretende Chef des Generalstabs der Streitkräfte des persischen Landes, Brigadegeneral Qadir Nezami, an, dass bereits Manöver mit Drittländern durchgeführt werden und dass die Übungen zwischen Russland und China in naher Zukunft stattfinden werden. In seinem Interview mit den lokalen Medien Fars News hat das militärische Oberkommando kein bestimmtes Datum genannt.

Laut Nezami wird der Hauptzweck dieser Marinemanöver “der Austausch taktischer und militärischer Erfahrungen” sein. Darüber hinaus betonte er, dass diese Manöver Teil der Verteidigungsdiplomatie des Iran sind, die darauf abzielt, die Beziehungen zu nicht feindlichen Staaten aufrechtzuerhalten.

Ein Beispiel dafür, so Nezami, ist der jüngste Besuch des Chefs des Generalstabs der iranischen Streitkräfte, Generalmajor Mohamad Bagheri, in China.

Die Erklärungen des iranischen Militärs stehen im Zusammenhang mit den Plänen der USA, im November 55 Schiffe in der Nähe der iranischen Hoheitsgewässer im Rahmen der Operation Sentinel einzusetzen. Länder wie Japan, Deutschland und Frankreich haben von der Teilnahme an dieser Operation abgesehen.

Die Regierung von US-Präsident Donald Trump plant, im November eine internationale Mission mit 55 Schiffen zur Überwachung der Meere in der Nähe des Iran zu gründen, berichtete die Agentur Kyodo aus Washington.

Unter Bezugnahme auf informierte Quellen berichtete die Agentur, dass der Plan der Vereinigten Staaten auf Schwierigkeiten stoßen könnte, da nur vier Länder – Australien, Bahrain, Großbritannien und Saudi-Arabien – ihre Teilnahme an der Operation Sentinel-Koalition in der Straße von Hormuz, die den Persischen Golf und den Golf von Oman verbindet, bestätigt haben.

Die Vereinigten Staaten baten Japan auch um die Teilnahme an den Patrouillen, enthielten sich aber aufgrund ihrer traditionellen freundschaftlichen Beziehungen zum Iran der Stimme.

Nach Angaben der Agentur wurde der Plan Anfang dieser Woche in Bahrain den Delegierten aus 28 Ländern an Bord eines britischen Kriegsschiffes vorgestellt.

Frankreich und Deutschland nahmen nicht an diesem Treffen teil, wie die japanische Agentur betonte, und versuchten, sich von Trump zu distanzieren, der sich zuvor aus dem 2015 unterzeichneten Gemeinsamen Umfassenden Aktionsplan (PAIC) zurückgezogen hatte.

Die Gespräche über eine gemeinsame Marinemission wurden intensiviert, nachdem der Iran den britischen Öltanker Stena Impero als Vergeltung für die Verhaftung des Grace-1-Tankers mit iranischem Rohöl Anfang Juli in Gibraltar gestoppt hatte.

Russia and China will join Iran in naval maneuvers in move against US aggression