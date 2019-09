Revision des Datenschutzgesetzes droht zu scheitern

Der Datenschutz muss für die Menschen in der Schweiz dringend gestärkt werden. Eine neue Regelung muss zudem kompatibel zur EU-Gesetzgebung sein, damit eine Anerkennung der Gleichwertigkeit, die für die freie Datenübermittlung benötigt wird, bestehen bleibt. Leider sieht dies die Nationalratskommission anders. In der kommenden Woche kommt das wichtige Geschäft in den Rat.

Am 24. und 25. September berät der Nationalrat über die Totalrevision des Datenschutzgesetzes (DSG). Zur laufenden Revision hatten wir uns bereits vor über zwei Jahren ausführlich im Vernehmlassungsverfahren geäussert. Im November 2017 waren wir dann in die zuständige Kommission eingeladen, unsere Position darzulegen.

Die Digitale Gesellschaft hat die Revision des Datenschutzgesetzes begrüsst und ist mit der Stossrichtung des Entwurfs vom Bundesrat einverstanden. Einige…..