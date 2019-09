Muslimbruderschaft: Gelder fliessen in und durch die Schweiz

© Arte

Vertrauliche Dokumente zeigen, wie der politische Islam in Europa gestärkt werden soll. Die Spuren führen auch in die Schweiz.

Ein illegaler Geldtransport über die Schweizer Grenze; verworrene Finanznetze und Verträge, mit denen islamischen Vereinen in Europa Gelder zugesprochen werden – wenn sie sich an rückständige Bedingungen halten. Eine Nichtregierungsorganisation, die unter dem Deckmantel von Wohltätigkeit die fundamentalistischen Ansichten der Muslimbruderschaft nach Europa exportiert; Verbindungen zur Machtstruktur in Katar. Hier weiter…..