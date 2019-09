Ist das Trump-Biden-Ukraine Drama gerade implodiert?

WaPo berichtet, dass es während des Telefonats kein „Quid Pro Quo“ gab

Der jüngste „schlagende Beweis“, an den sich die Demokraten auf ihrer Suche nach einer Amtsenthebung Trumps geklammert hat, ist gerade implodiert – nachdem die WaPo am Freitagabend still und leise berichtete, dass ein Telefonat zwischen Präsident Trump und dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskj kein explizites Quid Pro Quo (eine Gegenleistung) enthalten habe, sollte die Ukraine eine Ermittlung gegen den Sohn des ehemaligen Vizepräsidenten Joe Biden einleiten, so wie anfangs berichtet worden war.