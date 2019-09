Iran zeigt über seinem Gebiet abgeschossene Drohnen der Öffentlichkeit

Quelle: AFP

Anlässlich der Ausstellung von Drohnen, die über dem iranischen Luftraum abgefangenen wurden, erinnerte der Oberkommandierende der Islamischen Revolutionsgarde Hussein Salami daran, dass die Streitkräfte des Landes “auf jedes Szenario” vorbereitet seien.

Die Islamische Revolutionsgarde, die als Sonder- und Eliteeinheit der Militärkräfte des Iran gilt, hat am Samstag in Teheran öffentlich eine Reihe von Drohnen ausgestellt, die nach deren Eindringen in den Luftraum des Landes abgefangen wurden. Nahezu alle präsentierten unbemannten Luftfahrzeuge (englisch UAV) wiesen nur leichte Schäden auf und waren fast unversehrt. Video und mehr….