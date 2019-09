“Honkong im Würgegriff PeKingkongs” -ein gelungener ARD-Dreh,

Heiko Maas ist für die „Regenschirm-Revolution“ gegen China, und die Tagesschau findet das prima

Von Friedhelm Klinkhammer und Volker Bräutigam

Grundmuster der US-amerikanischen Chinapolitik: Soziale Sabotage. Politische, organisatorische und finanzielle Unterstützung von Versuchen, zu destabilisieren und „regime change“ herbeizuführen, notfalls gewaltsam. Ob in Tibet, in Xingjiang oder in Hongkong: Immer und überall finden die USA Leute, die sich infolge Beschränktheit oder gegen Geld als Maulhelden und „Unterstützer der Demokratie“ einsetzen lassen. In Hongkong heißt ihr „Menschenrechtsaktivist“ Joshua Wong und ist ein 22jähriger Student. In Berlin ist es Heiko Maas, der größte…..