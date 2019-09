Die Rattenfänger-CO²alition führt die Kids hinters Licht & als Kanonenfutter in den Krieg

Super, dass jetzt auch noch alle Vorletzten dabei sind beim Klimaschutz

-auch der Verband der deutschen Automobilindustrie signalisiert: “Wir haben verstanden!” und lädt zum Dialog. (weil einmal lügen, der Monolog nicht mehr reicht).

Und alle Rattenfänger versuchen abzuschöpfen: die FR mit FfF-Sonderausgaben,

die Schwester-Organisation der US-Dienste-“NGO” namens “move-on”

campact (supported by Ford-Foundation, Soros & die Stiftung der US-Ex Außenministerin Madelaine Albright),

avaaz war nicht dabei, die sind mittlerweile zu verdächtig.

Nach der US-Schlapphüte-Creation “Up with the People” als Nachfolger von “Sing-Out 66” kommt jetzt “People for Future”. Man weiß…..