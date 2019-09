Der Wahnsinn hat Methode – und nennt sich Psychiatrie

Laut psychiatrischen Statistiken sollen In den USA bereits die Hälfte aller Amerikaner psychisch krank sein.

Nach dem Zweiten Weltkrieg waren nach Expertenschätzungen etwa zehn Prozent der Bevölkerung ‘geistig krank’. In den fünfziger Jahren verdächtigte man schon jeden Dritten, und heute sagt die Psychiatergilde, daß der Geisteszustand jedes zweiten Bürgers so angeschlagen sei, daß er professionelle Hilfe brauche. Wird die Menschheit also allmählich kollektiv verrückt?

“Ein Psychopolitiker hat keinerlei Interesse an therapeutischen Maßnahmen oder gar Heilung. Je mehr Geisteskranke es gibt, desto mehr Menschen gelangen in seinen Einflußbereich.” Der dies im Jahre 1955 geschrieben haben soll, hieß Charles Stickley und lebte in New York. Sein Buch mit dem Titel Brainwashing – A Synthesis of the Russian Textbook on Psychopolitics (Gehirnwäsche – Eine Synthese des….