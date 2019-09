Der Countdown läuft !

Jan Walter im Gespräch mit Bruno Würtenberger.

Der investigative Journalist und Historiker Jan Walter (Geb. 1983) veröffentlicht auf seiner Website ‘Legitim.ch’ spannende und vor allem vom Mainstream verschwiegene Themen die uns eigentlich alle brennend interessieren sollten.

Er selbst lebt die Konsequenz seiner Recherchen in dem er einen legalen Weg gefunden hat ohne Steuern zahlen zu müssen im und mit dem System zurecht zu kommen.

Er gehört zu den besten investigativen Journalisten der Gegenwart und… er nennt die Dinge beim Namen. Klartext vom Feinsten!

Wer sich dafür interessiert was hinter den Kulissen dieser Welt in Politik, Wirtschaft und Sozialem wirklich abgeht, der ist bei Jan Walter genau an der richtigen Adresse!

Mehr über die von ihm thematisierten Themenbereiche können wir hier leider nicht schreiben ohne ins Visier jener zu geraten die nichts scheuen solche Informationen und Informanten zum Schweigen zu bringen

Zitat:

“Das Geheimnis der Veränderung ist, dass man sich mit all seiner Energie nicht darauf konzentriert, das Alte zu bekämpfen, sondern darauf das Neue zu erbauen.”