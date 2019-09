Chelsea Manning seit sechs Monaten in Haft wegen Aussageverweigerung gegen Julian Assange

Die mutige Whistleblowerin Chelsea Manning befindet sich nun seit mehr als sechs Monaten in einer Bundeshaftanstalt in Alexandria, Virginia. Manning wurde nicht wegen eines Verbrechens angeklagt, geschweige denn dass sie eines begangen hätte. Sie wurde am 8. März 2019 ins Gefängnis gesteckt, weil sie sich geweigert hatte, vor einer geheimen Grand Jury auszusagen, die den verfolgten WikiLeaks-Gründer und -Herausgeber Julian Assange angeklagt hat. Assange hatte die von ihr durchgestochenen Informationen veröffentlicht und die ungezügelte imperialistische Kriminalität der USA enthüllt.

Während US-Präsident Donald Trump am Freitag damit drohte, einen katastrophalen Krieg gegen den Iran zu beginnen – einschließlich einer impliziten Drohung, Atomwaffen einzusetzen –, wird die historische Bedeutung dessen, was Manning und Assange taten, klar. Und es ist auch klar, warum jeder echte Verteidiger demokratischer Rechte und Gegner des Imperialismus energisch für die Freiheit von Manning und Assange kämpfen wird.

Zu den Informationen, die Manning WikiLeaks in den Jahren 2009 und 2010 zur Verfügung stellte, gehörte das berüchtigte….