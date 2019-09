Für viele Eurokraten, EU-Apparatschiks und Angehörige des politischen Establishments auf dem europäischen Kontinent sicherlich ein Traum, aber noch müssen sie sich mit dem Versuch begnügen, dem britischen Ministerpräsidenten auf anderem Wege das Leben schwer zu machen: Boris Johnson hinter Gittern Bild: imago images/ ZUMA Press

In Großbritannien blickt niemand mehr durch. Selbst die Parlamentarier wissen nicht, ob sie ihrer Arbeit nachgehen können oder nicht. Das Brexit-Chaos wird immer größer.

Als wäre die Lage nicht schon verworren genug, hat in der vergangenen Woche ein schottisches Berufungsgericht die chaotischen Zustände perfekt gemacht und die von Premierminister Boris Johnson auferlegte fünfwöchige Zwangspause des britischen Parlaments für unrechtmäßig erklärt. Da die Regierung in London umgehend Berufung einlegte, weiß niemand so recht, wie es weitergeht.

Fest steht: Johnson, der Nachfolger von Theresa May in 10 Downing Street, hat zuletzt einige bittere Niederlagen kassiert. Zunächst war er zweimal mit einem Antrag auf Neuwahl gescheitert. Es gibt damit keine Möglichkeit mehr für eine vorgezogene Wahl vor dem geplanten Brexit-Datum am 31. Oktober. Die Abgeordneten hatten zudem im Eilverfahren ein sogenanntes No-No-Deal-Gesetz durch beide Kammern des Parlaments gebracht, das vorsieht, dass der Premierminister eine Verlängerung der Brexit-Frist beantragen muss, sollte bis zum 19. Oktober kein Austrittsabkommen ratifiziert sein. Johnson lehnt das vehement ab.

Internationale Beobachter rätseln nun, welche Optionen dem Regierungschef….