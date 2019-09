Behandelt man so Alliierte? Israel spioniert US-Regierung aus- Bericht (OP-ED)

…es gibt keine befreundete Staaten! Es gibt nur Interessen!

Ganz gleich welche eklatanten geopolitischen Fehltritte Israel sich auch leisten mag, sickert davon wenig wenn gar nichts in westliche Leitmedien durch. Jenes Phänomen ist insbesondere in den Vereinigten Staaten umgreifend, wo es ein Frevel zu sein scheint das Tabuthema Israel in kritischer Hinsicht aufzuarbeiten.

Sobald die öffentliche Kritik in Richtung Tel-Aviv kanalisiert wird, schwingen hartgesottene amerikanische Israel-Unterstützer die Antisemitismus-Keule. Die verbissensten jener Art sitzen im Weißen-Haus, und im Capitol Hill. Demokraten und Republikaner.

Auch wenn US-Regierungsvertreter hinsichtlich hausgemachten Problemen hin und wieder überworfen sein mögen, auf Israel lassen wenige blaue Esel und rote Elefanten etwas kommen, auch wenn die israelischen Kriegsverbrechen und Menschenrechtsverletzungen auf keine Kuhhaut mehr gehen.

Die in den vergangenen Jahren unverkennbare Zunahme an der Kritik gen….