Anmerkungen vom Rand der narrativen Matrix

Das meiste menschliche Leid entsteht durch eingebildete mentale Geschichten, vom psychologischen Leiden des Einzelnen bis hin zum großräumigen Leiden durch internationale Machtstrukturen, die Gewalt und Unterdrückung durch Propaganda fördern. Wir müssen eine neue Beziehung zum Narrativ entwickeln.

Das Leben der meisten Menschen wird von geistigen Geschichten dominiert, so dass jeder, der diese Geschichten kontrollieren kann, die Menschen kontrolliert. Die gute Nachricht ist, dass alles, was wir tun müssen, um unsere Welt von den Kontrolleuren zurückzufordern, ist, unsere Geschichten zurückzufordern. Die Barriere zwischen uns und der Freiheit ist so dünn wie ein Märchen.

Ich spreche viel über den Kampf gegen die narrative Kontrolle des Establishments, nicht weil es der beste Weg ist, Dinge zu ändern, sondern weil es der einzige Weg ist. Die Öffentlichkeit wird niemals, niemals die Macht ihrer Menge nutzen, um Dinge zu ändern, solange sie erfolgreich propagiert werden.

Wir machen ein Paradies platt, während wir beten, dass wir in den Himmel kommen, wenn wir sterben. Wir töten Meeresgiganten mit…..