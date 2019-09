Wie man Cucamelons anbaut – Die aufregendste Frucht und ihre Wirkung

Sie sieht aus wie eine winzige Wassermelone, schmeckt aber wie eine Gurke mit einer zarten Limettennote. Die mexikanische Minigurke, die in ihrer Heimat als Sandiita bekannt ist, wird in vielen Teilen der Welt als Cucamelon bezeichnet. Bei ihr handelt es sich nicht einfach um eine witzige Gemüsesorte, die nur wenige Menschen kennen. Die Cucamelon ist derart nahrhaft, dass sie von vielen Ernährungsexperten als das kommende Superfood angesehen wird. Sie enthält eine Menge Vitamine, Mineralstoffe und Antioxidantien, hat zugleich aber nur wenige Kalorien. Sie hat einen verhältnismäßig hohen Anteil an Lycopin, weshalb sie die Herzfunktionen stärkt und altersbedingten Herzerkrankungen entgegenwirkt. Außerdem helfen ihre Bestandteile dabei, den Cholesterinspiegel zu senken und die Augen gesund zu halten. Nicht zuletzt schützt die Cucamelon die Zellen und ist dadurch eine wirksame Waffe gegen Alterszeichen der Haut.

Ähnliche Beiträge