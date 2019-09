Wer profitiert eigentlich wirklich vom Narrativ: „Der Iran griff Saudi Arabien an“?

Nach dem 11. September gewann die Idee von Angriffen „unter falscher Flagge“ in der amerikanischen Kultur immer mehr an Bedeutung, wobei Menschen jedes Mal, wenn es wieder zu einer kriegerischen Handlung kommt, die offiziellen Verlautbarungen dazu in Frage stellen. Es ist sogar gut möglich, dass es genau deshalb seit 2001 keinen weiteren Angriff mehr gab auf die USA in der Größenordnung von 9/11; nicht weil die Regierung bei der Sicherheitspolitik eine bessere Arbeit macht (bereits am 11. September gab es ausreichende Sicherheitsmaßnahmen, die aber aus unerfindlichen Gründen nicht griffen), sondern weil es für Regierungsbehörden immer schwieriger wird, Katastrophen zu fabrizieren und dafür die falschen Leute verantwortlich zu machen.

Manchmal aber ist es so, dass der Staat nicht einmal selbst zu einer falschen Flagge greifen muss. Manchmal treten Katastrophen ein, die zwar nicht von der Regierung verursacht wurden, die sie dann aber in eine falsche Flagge umwandeln kann, was genau dann der Fall ist, wenn sie die Schuld auf jene lenken können, die sie sowieso angreifen wollen.

Es reicht, wenn die Eliten alle paar Jahrzehnte eine großangelegte falsche Flagge erfolgreich durchführen können, um die Bevölkerung in einen Krieg oder eine kulturelle Krise zu stürzen, um die Situation dann zu ihren Gunsten ausnutzen zu können. Das war im Wesentlichen die Strategie der außenpolitischen Denkfabrik „Project For A New American Century" [PNAC; Projekt für ein neues amerikanisches Jahrhundert"], in der sich in den 90er Jahren NeoCons und Hardliner des Council of Foreign Relations sammelten, und die ein „neues Pearl Harbor" forderten, das den USA eine Rechtfertigung für ein umfassendes militärisches Engagement im Nahen Osten geben würde, um die gesamte politische Landschaft umpfügen zu können. Es heißt nicht ohne Grund: „Verschwende nie eine Krise…"



